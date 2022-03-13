تضامن: تراجع عدد المدارس في المملكة بنسبة 5.6% خلال العام الدراسي 2021

الوكيل الإخباري - أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2021 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن أعداد المعلمات والمعلمين تراجعت بنسبة 7.2% خلال العام الدراسي 2020-2021 مقارنة مع العام الدراسي 2019-2020، حيث فقدت 7778 معلمة و 2381 معلماً وظائفهم سواء بالإستقالة أو إنهاء الخدمات، وكانت جائحة كورونا والتحول الى التعليم عن بعد وإغلاق المدارس خلال فترات الحظر أهم أسباب هذا التراجع.

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وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أهمية تذليل العقبات أمام المعلمين والمعلمات للحفاظ عليهم، ودعمهم لإنعاش العملية التعليمية خاصة في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، كظروف التعليم عن بعد، وما ترتب عليه من أعباء إضافية خاصة على المعلمات اللاتي يتوجب عليهن الموائمة ما بين الأعباء المنزلية والأعباء الإضافية للتعليم من جهة، ومتابعة التطورات التكنولوجية ومواكبتها من جهة أخرى.



تمكين المعلمين والمعلمات مادياً وتحفيزهم وتدريبهم ضمانة أساسية لمستقبل الأجيال القادمة



وتضيف "تضامن" بأن دور المعلمين والمعلمات أساسي من أجل توفير التعليم الجيد للجميع، ومن شأنه فتح الآفاق ويوسع الآمال بظروف عيش ومستقبل أفضلين، كما أن الإهتمام بالمعلمين والمعلمات وتوفير ظروف عمل مناسبة ولائقة لهم / لهن، وتوفير الأدوات والوسائل التدريبية والتنشيطية والتحفيزية من شأنها خلق جيل من المعلمين والمعلمات يعمل على ترسيخ مبادئ تنمية المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بشكل عام.



أكثر من 2 مليون طالب وطالبة في الأردن



وحسب التقرير، بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالمراحل الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2020-2021 بحدود 2177307 طالباً وطالبة شكلت الإناث ما نسبته 49.4% منهم وبعدد 1074656 طالبة. فيما شكل عدد الطلبة ذكوراً وإناثاً 19.7% من سكان المملكة. ويبلغ عدد المدارس في الأردن 7127 مدرسة بتراجع نسبته 5.6% وبعدد 424 مدرسة مقارنة مع العام الدراسي 2019-2020 (7551 مدرسة).



70% من المعلمين في الأردن إناث إلا أن المعلمات في المدارس الخاصة يشكلن 90% من مجموع المعلمين فيها



وتضيف "تضامن" بأن عدد المعلمين والمعلمات في جميع مدارس المملكة للعام الدراسي 2020-2021 بلغ 130089 معلماً ومعلمة منهم 90436 معلمة وبنسبة 69.5% (140248 معلماً ومعلمة منهم 98214 معلمة للعام الدراسي 2019-2020). يلاحظ وجود فروقات كبيرة بنسب المعلمين الذكور ونسب المعلمات الإناث ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، حيث شكلت المعلمات ما نسبته 62.9% من معلمي مدارس وزارة التربية والتعليم (53989 معلمة مقابل 31856 معلماً)، وشكلن ما نسبته 89.2% من معلمي المدارس الخاصة (33893 معلمة مقابل 4117 معلماً).





