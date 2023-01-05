الخميس 05-01-2023
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تطورات إمكانية إصدار عفو عام بالاردن

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الخميس، 05-01-2023 04:47 م

تطورات إمكانية إصدار عفو عام بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، الخميس، إنّ اللجنة ستدعو الحكومة لاجتماع معها الأسبوع المقبل للتباحث في إمكانية إصدار عفو عام نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية ، مشيراً إلى أن التباحث سيكون في إمكانية إصدار عفو عام، للتخفيف على المواطن في ظل ما تشهده الساحة المحلية والعالمية من ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى إعطاء فرصة لأي شخص صدر بحقه قضية وسجن؛ من الخروج وإعادة تأهيل نفسه "بشكل جيد".
 
وفي وقت سابق نفى مصدر حكومي مطلع وجود توجه لإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم بحث العفو العام على مستوى مجلس الوزراء ولم يطرح على طاولة الحكومة حتى اللحظة، لافتا إلى أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون.

وأضاف المصدر أنه لم تصل أي مذكرات من قبل مجلس النواب حتى الآن للمطالبة بالعفو العام.

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