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السبت، 11-09-2021 05:14 م

تطورات جديدة بشأن جريمة قتل الصيدلاني نزار قازان في عمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتوجه جاهة كبيرة تضم وجهاء وشيوخ من مختلف محافظات المملكة، مساء اليوم السبت، الى ديوان ال قازان في بلدة الصريح في محافظة اربد للتوقيع على عطوة اعتراف على خلفية جريمة القتل الذي ذهب ضحيتها الدكتور الصيدلي نزار وليد قازان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان بتعرض مواطن للاصابة بعيارات نارية اثناء مسيره بمركبته من قبل شخص مجهول كان يستقل مركبة اخرى،وأُسعف للمستشفى بحالة سيئة و فارق الحياة متأثراً باصابته .

وأكد الناطق الاعلامي انه ومنذ لحظة التبليغ عن الحادثة تولى فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة التحقيق في القضية،حيث عمل الفريق على جمع المعلومات من مسرح الجريمة ومن المسار الذي اتبعه الضحية ليقود ذلك للاشتباه باحد الاشخاص والذي القي القبض عليه وبوشر التحقيق معه .

واشار الناطق الاعلامي الى انه ضبط بحوزة المشتبه به سلاح ناري جرى ارساله للمختبر الجنائي لمضاهاته والطلقات التي اصابت الضحية حيث ورد التقرير الفني بتطابق الطلقات مع السلاح وما زال التحقيق جارياً.

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