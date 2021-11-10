تعارض الادوية مع لقاح كورونا والخضوع للعمليات الجراحية .. وأطباء يجيبون

الوكيل الإخباري – خاص- فضّل عضو اللجنة الوطنية للاوبئة، واستشاري الأمراض المعدية الدكتور فارس البكري ترك مدة اسبوع بين اخذ لقاح كورونا ، واجراء اي عملية جراحية .

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وقال البكري في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إن مدة الأسبوع بين اخذ اللقاح ، والخضوع لاي عملية جراحية ، يعد اجراءً مهماً للتفريق بين مضاعفات المطعوم ومضاعفات العمليات الجراحية إن وجدت مثل ارتفاع الحرارة.



من جانب اخر ، قال استشاري الأمراض المُعدية، وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أنه لا تعارض نهائيا بين لقاحات كورونا وبين أي أدوية يأخذها الشخص.



وقال في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن التخدير بأنواعه لا يشكل خطرا للحاصلين على لقاح كورونا وفقاً للتجارب الصحية.



وكانت انتشرت بعض المقالات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بخطورة التعرض للتخدير بعد أخذ لقاح كورونا لمدة شهر.