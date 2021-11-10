الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

6 سيدات يشغلن منصب ‘أمين عام’ لأهم الوزارات في المملكة

الأربعاء، 10-11-2021 12:53 م

تعارض الادوية مع لقاح كورونا والخضوع للعمليات الجراحية .. وأطباء يجيبون

fd1a6c95-169c-4649-9a32-9b8a581613e8_1


الوكيل الإخباري – خاص- فضّل عضو اللجنة الوطنية للاوبئة، واستشاري الأمراض المعدية الدكتور فارس البكري ترك مدة اسبوع بين اخذ لقاح كورونا ، واجراء اي عملية جراحية .

اضافة اعلان


وقال البكري في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إن مدة الأسبوع بين اخذ اللقاح ، والخضوع لاي عملية جراحية ، يعد اجراءً مهماً للتفريق بين مضاعفات المطعوم ومضاعفات العمليات الجراحية إن وجدت مثل ارتفاع الحرارة.


من جانب اخر ، قال استشاري الأمراض المُعدية، وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أنه لا تعارض نهائيا بين لقاحات كورونا وبين أي أدوية يأخذها الشخص.


وقال في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن التخدير بأنواعه لا يشكل خطرا للحاصلين على لقاح كورونا وفقاً للتجارب الصحية.


وكانت انتشرت بعض المقالات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بخطورة التعرض للتخدير بعد أخذ لقاح كورونا لمدة شهر.

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (16)

محافظ البلقاء يؤكد اهمية إقامة مركز ثقافي في السلط

الاقتصاد-الرقمي

وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق برنامج Jordan Source الأسبوع المقبل

7x7nkfdxMhvcAaEA16QjIubJClSPUg6mtKTuCAOl

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

618bcbbe0b519

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ما-هي-التجارة-الالكترونية

أكثر من مليون حركة إلكترونية لخدمات حكومية خلال أيلول الماضي

10202131181223428781216

ولي العهد يزور قناة السويس

أخبار متعلقة
كورونا 7

إعطاء 13 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مدرسة

لجنة الاوبئة : لا يوجد قرار بالتوجه إلى التعليم عن بعد

وزارة الصحة 2

إعطاء 14 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن

a1a92ea0-01fa-4b7d-a3c7-91e85d7e8718

جولة ميدانية لوزارة السياحة في مواقع أثرية بالجنوب

22452

بلعاوي يتوقع تأخر وصول دواء فايزر الجديد إلى الاردن

10202130175229360596794

لجنة الاوبئة : الصحة قامت بوضع 40 فرقة متجولة بالمحافظات