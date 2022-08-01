الإثنين 01-08-2022
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الإثنين، 01-08-2022 06:13 م

تعاون مشترك بين البحوث الزراعية وجامعة فلوريدا

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، اليوم الاثنين، مع وفد أكاديمي من جامعة فلوريدا، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير الأبحاث الزراعية.

ووفق بيان صدر عن المركز اليوم، أكد حداد للوفد الذي ضم باحثين في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج السيلاج والتغير المناخي، سعي المركز الدؤوب لتطوير الأبحاث الزراعية من خلال التعاون والتشبيك مع المؤسسات الأكاديمية الدولية والمحلية، مشيرا إلى حرص مركز البحوث على نقل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة القطاع الزراعي من خلال إيجاد بيئة حاضنة للبحث العلمي تعزز ثقة الجهات المانحة، وتوجه البحث لمجابهة تحديات تواجه القطاع خاصةً في مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة وتحديات التغير المناخي.

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