تعديل أوقات الدوام في جامعة العلوم والتكنولوجيا اعتباراً من اليوم

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم أن تكون ساعات الدوام الرسمي في الجامعة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا و حتى الساعة الرابعة مساءًا مع تفعيل العمل بالدوام المرن للراغبين بواقع نصف ساعة ليكون من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة و النصف مساءًا ، و ذلك إعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 30/10/2022.
وبينت الجامعة لـ "الوكيل الإخباري أن أوقات دوام الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا سيبدأ من الساعة 8:30 صباحاً .
و يستثنى مِن هذا القرار مَن تقتضي طبيعة عمله خلاف ذلك وفق برنامج يعده العميد أو المدير المعني .
جاء ذلك بناءً على قرار الحكومة المتضمن تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.