الأحد 30-10-2022
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الأحد، 30-10-2022 09:23 ص

تعديل أوقات الدوام في جامعة العلوم والتكنولوجيا اعتباراً من اليوم

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم أن تكون ساعات الدوام الرسمي في الجامعة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا و حتى الساعة الرابعة مساءًا مع تفعيل العمل بالدوام المرن للراغبين بواقع نصف ساعة ليكون من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة و النصف مساءًا ، و ذلك إعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 30/10/2022. 

وبينت الجامعة لـ "الوكيل الإخباري أن أوقات دوام الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا سيبدأ من الساعة 8:30 صباحاً .

و يستثنى مِن هذا القرار مَن تقتضي طبيعة عمله خلاف ذلك وفق برنامج يعده العميد أو المدير المعني .

جاء ذلك بناءً على قرار الحكومة المتضمن تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

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