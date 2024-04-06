تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من الاثنين

الوكيل الاخباري-

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أعلنت إدارة أمن الجسور، السبت، تعديل ساعات العمل الرسمي في جسر الملك حسين اعتبارا من الاثنين للمغادرين والقادمين عبر الجسر.وأوضحت الإدارة، عبر "فيسبوك" أن ساعات العمل ستكون في 8 و9 و10 و14 نيسان من الساعة 7:30 ولغاية الساعة 21:00، أما في 11 نيسان فسيكون العمل خلال الـ24 ساعة حتى 12 نيسان ويستمر حتى الساعة 13:00، فيما سيكون في 13 نيسان من الساعة 7:30 حتى الساعة 15:00.وأضافت أنه لا تغير على ساعات العمل بالنسبة للدبلوماسيين والـVIP والقادمون العرب ويبقى كما هو معمول به حاليا.وقالت إن حركة الجسر ستعود كما هو معمول به حاليا في 15 نسيان، ليصبح من الساعة 7:30 ولغاية الساعة 18:00.ونوهت إلى أن على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.