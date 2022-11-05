السبت 05-11-2022
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المرأة
طبيبة أردنية تُحذر أولياء الأمور - صورة
كتلة العطاء تكسب تأييداً واسعاً من التجّار في لقائها الأوّل
الأردن والإمارات يؤكدان استمرار العمل المؤسساتي لتطوير التعاون
تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين ليعمل 24 ساعة لفترة تجريبية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي يجدد رعايته لمركز الإسعاف الجوي الأردني
زين والتدريب المهني تباشران الدورة التدريبية المجانية السابعة على تكنولوجيا الفايبر
دروس خصوصية متنوعة لمختلف المجالات على السوق المفتوح
الشركة المعاصرة لتزويد المعدات تشارك في فعاليات "مؤتمر ومعرض سوفيكس العسكري 2022"
كورونا
كورونا
استمرت 411 يوماً.. تعافي بريطاني من كورونا بعد تسجيله أطول مدة إصابة بالعالم
السعودية تسجل وفاة و106 اصابات جديدة بكورونا
نوع من لقاحات كورونا يشكل خطراً على عضلة القلب