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الأحد، 30-10-2022 12:29 م

قرار من الزراعة بشأن إدخال زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية للأردن

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الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي، اليوم الأحد، إن إدخال زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية للأردن غير مسموح حاليا بغض النظر عن الكمية، كوننا بموسم إنتاج الزيت محليا.

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وأكد الصمادي أنه مع بداية شهر كانون الأول 2022 سيسمح لكل عائلة فلسطينية قادمة من الأراضي الفلسطينية إلى الأردن بإدخال ( تنكتين من زيت الزيتون)  سعة الواحدة منها 16 ليتر فقط.


وكانت وزارة الزراعة سمحت العام الماضي في كانون الأول 2021 السماح بإدخال كمية "محددة" من زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين بواقع تنكتي زيت لكل عائلة ولمرة واحدة فقط، وذلك من باب التسهيل على الفلسطينيين.

 




 

 


 

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