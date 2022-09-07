الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الأربعاء، 07-09-2022 08:33 ص

تعرف على أسعار الخضار محلياً

0L5A5725


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3129.909 طن، توزعت على 1737.333 طن خضار،1208.236 طن فواكه، و 184.909 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1570.678 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 7 إلى 20 قرش، خيار من 35 إلى 55 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

w

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

eeee

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

القرآن-الكريم-في-المنام

تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

8202224232325557393859

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

الدفاع المدني مع لوغو

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

أخبار متعلقة
0L5A5725

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A5734

أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5727

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

0L5A5725

أسعار الخضار والفواكه محلياً الأربعاء

0L5A1045

أسعار الخضار والفواكه محلياً الثلاثاء

خضار2

الإثنين .. أسعار الخضار والفواكه محلياً