تعرّف على أعداد متلقي لقاح كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الصحة، إنه بلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى من لقاح كورونا 4760909 وبنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق.وبيّن البلبيسي أن المجموع الكلي للجرعة الثانية 4482433 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 649520 جرعة.وذكر أن عدد متلقي المطعوم في الفئة العمرية 12 - 17 سنة في الجرعة الأولى بلغت 225707 و بنسبة 25 بالمئة، والتطعيم في الفئة العمرية 12 - 17 سنة للجرعة الثانية 183846 و بنسبة 20 بالمئة، والتطعيم في الفئة العمرية 5 - 11 سنة جرعة أولى 201 وجرعة ثانية 143.