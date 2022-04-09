البر والإحسان تطلق حملتها الرمضانية لعام 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت حملة البر والاحسان اليوم السبت، التي ينفذها الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وترأس سمو الاميرة بسمة من طلال لجنتها العليا، عن إطلاق حملتها الخيرية لشهر رمضان المبارك 2022، وتستهدف 4040 أسرة في مختلف مناطق المملكة.

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وقالت المدير التنفيذي لجهد فرح الداغستاني، إن إطلاق الحملة الرمضانية في جميع أقاليم المملكة، يأتي بهدف المساهمة في تلبية احتياجات الأسر العفيفة خلال الشهر الكريم، وانسجاما مع الأهداف الانسانية والنبيلة لحملة البر والاحسان في المساعدة في تحسين معيشة الأسر المستهدفة، والتي تعاني ظروفا اقتصادية، تزداد صعوبة، وخاصة في شهر رمضان.



وأضافت، أن إطلاق الحملة الرمضانية، يأتي ترجمة لمعاني التكافل والتضامن الاجتماعي، التي حرص جهد على مأسستها خلال مسيرته الممتدة منذ تأسيسه قبل 45 عاما، وتبنتها حملة البر والاحسان بالتعاون مع شركائها ومن خلال برامجها المختلفة والمتنوعة، والتي تراعي احتياجات الأسر المستفيدة وأوضاعها المعيشية، استنادا الى قاعدة البيانات المتوفرة لديها من خلال المراكز التنموية التابعة لجهد في مختلف محافظات وألوية المملكة.



وأكدت الداغستاني، أن الحملة الخيرية الرمضانية للبر والاحسان تأتي هذا العام، في ظل ظروف استثنائية ما زالت تمر بها الأسر المستهدفة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وانسجاما مع الجهود الوطنية المبذولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة، وأدت الى تآكل دخل الكثير من الأسر وفقدان بعض أفرادها للعمل، ما وضعها امام تحديات معيشية كبيرة.



وتشمل الحملة، توزيع 1845 طردا غذائيا، و 550 كوبون ملابس، و 825 وجبة إفطار، بالإضافة الى تقديم بطاقات كفالة لـ 820 أسرة على شكل دعم نقدي مباشر بقيمة 60 دينارا لكل اسرة.



وكان المفتي العام للمملكة، قد أصدر عام 1978، فتوى أجاز فيها تقديم جزء من أموال الزكاة إلى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية - حملة البر والإحسان، ليتولى توزيعها وفقاً لأحكام هذه الفتوى.



كما تخضع الاموال والتبرعات المقدمة لحملة البر والاحسان للإعفاء الضريبي بموجب قانون الضريبة رقم(57) لعام 1985.



وأعلن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، عن فتح حساب خاص للتبرع لحملة البر والإحسان/ صندوق البر للأسر المستورة في البنك الاسلامي/ فرع الشميساني تحت الحساب رقم (0020025000410400015) سويفت كود (JIBAJOAMXXX) ،والحساب الدولي رقم:(JO96JIBA0020000025000410400015)، وخدمة "إي فواتيركم"، فيما دعا لزيارة موقعه الالكتروني (https://www.johud.org.jo/ar/Donate-now)، لمعرفة المزيد عن طرق التبرع، والحصول على أي معلومات عن حملة البر والإحسان / مبادرة صندوق الأسر المستورة.