الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

تعرف على اسماء وموعد فتح القطاعات الجديدة بالاردن

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الأربعاء، 13-01-2021 08:16 م

تعرف على اسماء وموعد فتح القطاعات الجديدة بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي، السماح لبرك السباحة الخارجية في الفنادق بالعمل، والسماح بفتح الحدائق العامة ونوادي الفروسية اعتبارا من الجمعة.
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كما أعلنت العلي عن فتح مراكز اللياقة والرياضية والأكاديميات، وبرك السباحة الداخلية اعتبارا من 1 شباط، ودور السينما ومدن الترفيه وأماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الالكترونية وقطاع المؤتمرات في آذار.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء، أن خطة فتح القطاعات ستكون على مراحل زمنيّة، وبواقع أسبوعين لكل مرحلة، وأن الجهات الرقابيّة ستشدّد الرقابة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والإجراءات الاحترازية.

 




 

 


 

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