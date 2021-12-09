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الخميس، 09-12-2021 02:03 م

تعرف على التهم الموجهة لمنفذ سطو بنك الوحدات

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الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيف المشتكى عليه في قضية السرقة التي وقعت على فرع احد البنوك تحت تهديد السلاح في عام 2018 وجرى القاء القبض عليه قبل ايام مدة ١٥ يوم قابلة للتجديد  بتهم جناية القيام باعمال من شأنها  تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لاحكام المادة ٢ وبدلالة المادة ٧/ ط من قانون منع الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح خلافا لاحكام المادة ٤٠١/٣ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠وتعديلاته وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لاحكام المواد ٣و٤و١١/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢.

واوعز النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي يوعز لمدعي عام محكمة امن الدولة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية في قضية السرقة التي وقعت على بنك في منطقة الوحدات في عام 2018.

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