تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأردنية - أسماء

الوكيل الاخباري - يعيد "موقع الوكيل الإخباري" نشر اعلان وزارة التعليم العالي حول الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأردنية للعام 2023 بالتزامن مع اعلان نتائج التوجيهي.

اضافة اعلان



وتشمل قائمة القبول الموحد للجامعات الاردنية:







الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية في الجامعة الأردنيــة :

الهندسة المدنية: 87.30

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكيميائية: 90.45

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

علم البيانات: 87.55

الذكاء الاصطناعي: 65.00

الرياضيات: 83.30

العلوم الحياتية: 84.30

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.7 5 البستنة والمحاصيل: 76.80

وقاية النبات: 74.70

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار: 77.70

الانتاج الحيواني: 77.30

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50

الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية: 77.75

التمويل: 90.05

التسويق: 91.25

نظم المعلومات الادارية: 90.45

الإدارة العامة: 89.25

إقتصاد الأعمال: 88.80

اللغة الانجليزية وآدابها: 94.15

اللغة الانجليزية التطبيقية: 96.40

اللغة الفرنسية وآدابها86.95

التاريخ: 85.45

الجغرافيا: 85.30

الفلسفة: 82.85

علم الاجتماع: 86.75

العمل الاجتماعي: 84.75

علم المكتبات والمعلومات: 84.85

المصارف الإسلامية: 87.35

الآثار: 83.50

إدارة المصادر التراثية: 81.65

الادارة السياحية: 85.95

التربية البدنية: 88.35



الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية في جامعة اليرموك :

هندسة الالكترونيات: 80.65

هندسة الاتصالات: 81.45

هندسة القوى الكهربائية: 80.15

هندسة النظم الطبية الحيوية: 84.85

هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية: 82.50

الهندسة الميكانيكية/ تكنولوجيا التصميم: 80.10

علوم الحاسوب: 81.80

نظم المعلومات الحاسوبية: 79.60

الرياضيات: 80.40

الفيزياء: 77.80

الفيزياء الطبية والحيوية: 81.60

الكيمياء: 80.30

العلوم الحياتية: 79.70

علوم الأرض والبيئة: 73.35

الاحصاء: 72.75

الإدارة العامة: 77.90

المحاسبة: 84.75

العلوم المالية والمصرفية: 81.10

التسويق: 80.45

إقتصاد المال والأعمال: 77.95

الاقتصاد: 79.15

اللغة الانجليزية وآدابها: 88.80

اللغات الحديثة-اللغة الفرنسية: 81.00

الترجمة: 87.45

اللغة العبرية: 76.75

اللغة التركية: 77.70

التاريخ: 81.55

العلوم السياسية: 78.85

علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية: 78.60

معلم الصف / إناث: 85.65

الارشاد النفسي: 83.25

تربية الطفل / إناث: 81.40

أصول الدين: 77.55

الدراسات الاسلامية / التربية الاسلامية: 79.50

الدراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية: 77.65

الدراسات الاسلامية / الدعوة والاعلام الاسلامي: 76.80

الاقتصاد والمصارف الاسلامية: 78.05

الآثار: 76.35

الأنثروبولوجيا: 75.85

صيانة المصادر التراثية وإدارتها: 68.45

الادارة السياحية: 76.65

الارشاد السياحي: 75.45

الادارة الفندقية: 76.10

العلاقات العامة والإعلان: 79.85

الصحافة: 82.15

التربية الرياضية: 81.95



الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية في جامعة مؤتة :

علم التجميل ومستحضرات التجميل: 82.50

هندسة العمارة: 86.07

الهندسة المدنية: 80.20

هندسة الحاسوب: 80.25

هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات: 80.00

الهندسة الميكانيكية: 80.00

الهندسة الكيميائية: 80.00

الهندسة الكهربائية - إتصالات: 80.30

الهندسة الكهربائية - قوى وتحكم: 80.05

الهندسة الميكانيكية - قوى حرارية وطاقة: 80.10

الهندسة المدنية - مياه وبيئة: 80.75

العلوم الطبية المخبرية: 82.75

الفيزياء: 71.90

الكيمياء: 74.15

الكيمياء الصناعية: 75.70

العلوم الحياتية: 73.80

الرياضيات: 74.40

علم الحاسوب: 76.55

نظم المعلومات الحاسوبية: 74.20

هندسة البرمجيات: 78.40

علم البيانات والذكاء الاصطناعي: 77.90

امن المعلومات والادلة الرقمية: 75.70

الانتاج النباتي: 67.85

الانتاج الحيواني: 65.75

التغذية والصناعات الغذائية: 81.05

الوقاية والمكافحة المتكاملة: 66.30

إدارة الأعمال: 76.40

الادارة العامة: 74.25

المحاسبة: 76.90

التسويق: 75.00

نظم المعلومات الادارية: 73.90

إقتصاديات المال والأعمال: 72.50

العلوم المالية والمصرفية: 74.05

ادارة الازمات: 76.10

اللغة العربية وآدابها: 78.40

اللغة الانجليزية وآدابها: 81.90

اللغات الأوروبية: 73.95

الترجمة: 78.75

الحقوق: 89.25

معلم الصف / إناث: 78.15

الارشاد والصحة النفسية: 74.50

علم النفس: 79.45

التربية الخاصة: 72.55

الفقه وأصوله: 76.90

أصول الدين: 75.10

التربية الرياضية: 74.80

التأهيل الرياضي: 76.45

التدريب الرياضي: 74.75

علم الاجتماع: 72.00

الجغرافيا: 76.20

العلوم السياسية: 72.95

الآثار والسياحة: 72.05

التاريخ: 74.50



الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية في الجامعة الهاشمية :

هندسة الحاسوب87.50

هندسة الميكاترونكس83.85

الهندسة الطبية87.90

الهندسة الصناعية85.85

الهندسة الميكانيكية80.90

الهندسة المدنية80.25

الهندسة الكهربائية80.00

علم الحاسوب وتطبيقاته81.70

هندسة البرمجيات83.05

أنظمة المعلومات الحاسوبية80.70

تكنولوجيا معلومات الأعمال78.25

علم البيانات والذكاء الاصطناعي83.00

العلوم الحياتية80.90

الكيمياء81.90

الجيولوجيا و البيئة69.65

إدارة الأراضي والمياه66.50

إدارة الأعمال83.75

نظم المعلومات الإدارية85.90

إدارة الفنادق79.80

الاقتصاد81.70

الاقتصاد المالي72.47

العلوم المالية والمصرفية83.60

العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية80.85

اللغة الانجليزية وآدابها89.95

تربية الطفولة المبكرة/ إناث80.05

الارشاد النفسي83.40

معلم الصف / إناث83.30

معلم التربية الفنية78.40

إدارة الموارد التراثية والمتاحف65.80

علم المحافظة على الآثار65.00

الادارة السياحية79.40



الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا :

العمارة90.10

الهندسة المدنية84.60

الهندسة الكهربائية82.15

الهندسة الميكانيكية83.15

الهندسة الكيميائية87.65

الهندسة الصناعية88.20

الادارة والسياسات الصحية80.05

علوم الحاسوب87.00

نظم المعلومات الحاسوبية83.10

هندسة البرمجيات85.65

الرياضيات82.30

الفيزياء78.35

الكيمياء81.20

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية87.30

الانتاج النباتي81.30

الانتاج الحيواني81.45

التربة والري78.05



الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية في جامعة آل البيت :

الهندسة المدنية80.10

هندسة المساحة80.15

هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة83.20

نظم المعلومات الحاسوبية76.05

نظم المعلومات الادارية77.45

علم الحاسوب78.35

أمن الانظمة والمعلومات74.20

علم البيانات والذكاء الاصطناعي78.50

الرياضيات74.75

الفيزياء71.15

الكيمياء74.60

العلوم الحياتية75.30

علوم الأرض والبيئة التطبيقية66.65

نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد68.70

إدارة الأعمال77.10

التمويل والمصارف74.95

المحاسبة79.15

نظم المعلومات المحاسبية76.95

العلوم السياسية75.50

اللغة العربية وآدابها82.10

اللغة الانجليزية وآدابها82.65

اللغة والأدب / فرنسي-إنجليزي78.55

التاريخ78.85

اسباني - انجليزي81.65

القانون87.15

تربية الطفل / إناث75.45

معلم الصف / إناث77.05

التربية الخاصة75.35

الفقه وأصوله75.95

أصول الدين75.40