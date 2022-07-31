التربية تُطلق منصة إلكترونية جديدة - رابط

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية لإصدار كتاب "تسهيل مهمة" إلكترونيا، لخدمة الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هذه المنصة تهدف الى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت على الباحثين والدارسين، مشيرة الى أنه مع إطلاق هذه المنصة لم تعد حاجة لمراجعة مركز الوزارة للحصول على هذا الكتاب، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية للمنصة.



ودعت الوزارة الباحثين الراغبين بالحصول على كتاب تسهيل مهمة الدخول على الرابط التالي، وللاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو التواصل على الرقم: 5607331 فرعي (2714/2713).

للدخول الى المنصة انقر هنا