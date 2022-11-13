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الأحد، 13-11-2022 10:47 ص

تعزيز اسطول الباص السريع بـ 30 حافلة جديدة خلال اسبوعين

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر رسمية، أنه يتم الآن تجهيز 30 حافلة جديدة لتعمل ضمن مشروع مسارات المرحلة الأولى من باص عمان والباص السريع.اضافة اعلان


وبيّنت المصادر، أنه يتم الآن تجهيز الحافلات الجديدة بأنظمة التتبع والرصد الإلكتروني لتكون جاهزة للعمل بعد أسبوعين على أبعد تقدير. 

وأضافت أن هذه الحافلات تأتي ضمن عطاء كامل لشراء 136 حافلة، والتي من المقرر أن تكون جاهزة وعاملة قبل نهاية العام الحالي. 

وأشارت المصادر إلى أن إدخال حافلات جديدة للمشروع يأتي استجابة للطلب المتزايد من قبل المواطنين على استخدام الباص السريع وباص عمان. 

وأعلنت أمانة عمان أمس السبت، عن تفعيل خطة التنقل المجاني بين باص عمّان و الباص السريع، لتوفير الكثير من الوقت والمال.

 




 

 


 

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