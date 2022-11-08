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الثلاثاء، 08-11-2022 09:44 ص

ارتفاع أسعار الكوسا والفلفل والخيار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الكوسا والفلفل والخيار وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة، اليوم الثلاثاء.

وقال الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" إن الطلب على الخيار والكوسا والفلفل يشهد ارتفاعا في الأجواء الباردة، حيث أن هذه الأصناف ذات حساسية عالية.

وارتفعت أسعار كيلو الخيار والفلفل والكوسا 10 قروش في السوق المركزي.

 بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3286.008 طن، توزعت على 1761.655 طن خضار،1215.252 طن فواكه، و 309.102 طن ورقيات.

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