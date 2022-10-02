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تعطيل الدوام السبت المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف

الأحد، 02-10-2022 12:25 م

تعطيل الدوام السبت المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف

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الوكيل الإخباري - قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعطيل دوام الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ احتفاءً بذكرى المولد النَّبوي الشَّريف التي تُصادف يوم السبت الثَّاني عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة 1444 هجريَّة، الموافق للثَّامن من شهر تشرين الأوَّل لسنة 2022 ميلاديَّة.اضافة اعلان


واستثنى البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الأحد الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

واحياء لهذه الذكرى العطرة أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة وإظهارها بما يليق بها

 




 

 


 

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