الوكيل الإخباري - قرَّر المجلس القضائي، تعطيل محكمة أمانة عمان الكبرى أيام السبت وحتى نهاية شهر أيار من العام الحالي 2021، على أن تعود الامور إلى طبيعتها بعد ذلك التاريخ.



وأضاف في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قرار التعطيل سيبدأ من يوم السبت 13 آذار الحالي، وانَّه يأتي تماشيا مع قرار أمين عمان الكبرى بالاستمرار بتعطيل موظفي ومنتسبي أمانة عمان أيام السبت كافة وحتى نهاية شهر أيَّار على ضوء الوضع الوبائي القائم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أنَ الخدمات الإلكترونية المتعلقة بدفع مخالفات السير أو تقديم الاعتراض عليها ستبقى متاحة لمستخدميها خلال فترة العطلة.

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