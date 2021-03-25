تعليق الدوام بمركز ادارة مياه اليرموك في إربد

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الخميس، 25-03-2021 12:05 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، انه تم تعليق الدوام في مركز الشركة لمدة 24 ساعة ابتداء من اليوم الخميس، والاعتذار عن استقبال المراجعين نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

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وأوضح المومني في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء يأتي احترازيا وانسجاما مع الإجراءات الوقائية المتبعة لضمان عدم تزايد حالات الإصابة ومن أجل العمل على تعقيم المبنى وإجراء الفحوصات للمخالطين بشكل كامل، بالتنسيق مع مديرية صحة محافظة اربد. واشار الى استمرار اعمال الصيانة والتشغيل واستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين وعدم تأثر برنامج توزيع المياه بهذه الإجراءات.


 




 

 


 

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