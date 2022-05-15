تعليق الدوام في مدارس بسبب الغبار - تحديث مستمر

الوكيل الإخباري - قال متصرف لواء الرويشد مصطفى خليفات، الأحد، إنه جرى الاتفاق مع مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية، على تعليق دوام المدارس في لواء الرويشد عند الحصة الثالثة وتحويله عن بعد للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين.

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وأشار إلى إغلاق الطريق الواصل من نقطة المقاط إلى الرويشد بسبب الغبار الكثيف.

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور علي المزاودة، تعليق دوام مدارس مخيم الزعتري للاجئين السوريين، والمدارس المسائية، اليوم الأحد ، حرصا على سلامة الطلبة والمعلمين.



وقال انه سيتم التحول للدراسة عن بعد، بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصا على سلامة الجميع.



وتتأثر المملكة اليوم بانخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى موجة من الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

