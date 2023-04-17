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الإثنين، 17-04-2023 11:31 ص

تعليق دوام الجامعة الأردنية العقبة يوم الخميس

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الأستاذ الدكتور غالب عباسي، تعليق دوام الجامعة الأردنية في محافظة العقبة يوم الخميس الموافق 20/4/2023، على ان يتم تعويضه يوم السبت الموافق 6/5/2023، وذلك ومراعاة لظروف الطلبة والعاملين في الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.اضافة اعلان


وفي هذه المناسبة السعيدة رفع الدكتور عباسي أجمل التهاني والتبريكات، إلى الأسرة الأردنية الواحدة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، داعيا الله عز وجل ان يعيده على الأردن والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات .

 




 

 


 

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