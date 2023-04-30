المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني أنه يتعاون مع البنك الدولي بالعمل على إعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر وإدارة مخاطر تغير المناخ.



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وأشار البنك، إلى أن هذا التعاون يأتي بالتنسيق والشراكة مع القطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.



وقال البنك إن نسبة الحصول على التمويل الأخضر من قِبل الشركات في الأردن تتزايد تبعا لحجمها؛ فإن (10.5%) من الشركات متناهية الصغر حصلت على قرض للتمويل الأخضر في عام 2022 فيما ترتفع النسبة الى (16.7%) للشركات الصغيرة و(23.1 %) للشركات المتوسطة.