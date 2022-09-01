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الخميس، 01-09-2022 04:35 م

تعميم من وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، د. نجوى قبيلات، أن الوزارة ماضية في خطتها التي وضعتها لتغطية النقص في شواغر المعلمين أولا بأول  .

وقالت قبيلات إن الوزارة منحت في تعميم صلاحيات لمديري التربية والتعليم  تعبئة أي شاغر من خلال التعليم الاضافي في حال كان هناك نقص بأي مدرسة.

وأشارت قبيلات إلى أن الوزارة ستنفذ زيارات ميدانية للمدارس، لمعرفة الموقف الحقيقي للشواغر مقارنة مع الموقف الحاسوبي، وحلّ هذه القضايا بعد تدقيق الحالات التي تستوجب التفريغ.

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