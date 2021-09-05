الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

التنمية: سنلاحق والد فتيات شارع مكة بشبهة الإتجار بالبشر

ألمانيا تتخطى حاجز الـ4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

تعميم من وزير الاوقاف على جميع مساجد المملكة

تطبيق أول جلوة عشائرية اقتصرت على الجاني وأبنائه و والده في عمّان

افتتاح الموسم العلمي 46 بكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

حجر المقدسيين القادمين من تركيا بالأردن لمدة 14 يوما

إطلاق مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية في المفرق

الغذاء والدواء تدعو إلى عدم شراء المستحضرات التجميلية من الأماكن غير الموثوقة

تعميم هام صادر عن وزارة الاوقاف بشأن المساجد

الأحد، 05-09-2021 03:51 م

تعميم هام صادر عن وزارة الاوقاف بشأن المساجد

20200611_1591877258-336-large


الوكيل الاخباري– أعلن وزير الأوقاف محمد الخلايلة الأحد، عن السماح بإعادة المصاحف والكتب إلى اماكنها في المساجد والسماح بقراءتها.

وكما سمح الخلايلة بإعطاء الدروس والمواعظ للرجال والنساء في المساجد بعد الصلوات على أن لا تزيد المدة عن 10 دقائق.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، داعين المولى عز وجل أن يحمي الأردن قيادة وشعبا ويرفع البلاء عن المملكة ويحفظ بلاد المسلمين.

وتأتي القرارات الجديدة لدخول المرحلة الثالثة من صيف آمن؛ وذلك بفتح القطاعات وإلغاء الحظر الجزئي والكلي اعتبارا من الأول من أيلول.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021417546998156750

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

وزارة التنمية

التنمية: سنلاحق والد فتيات شارع مكة بشبهة الإتجار بالبشر

دودين 2

دودين ينعى الصحفي صالح الفراية

92021412371374501071

تعميم من وزير الاوقاف على جميع مساجد المملكة

عمان 3

تطبيق أول جلوة عشائرية اقتصرت على الجاني وأبنائه و والده في عمّان

w

افتتاح الموسم العلمي 46 بكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية