الإثنين 10-07-2023
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الإثنين، 10-07-2023 11:12 م

تعويضات متضرري الحمى القلاعية الشهر المقبل

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين عن أن تعويضات المربين عن خسائرهم جراء جائحة الحمى القلاعية، تناقش حاليا في ديوان التشريع والرأي في انتظار إقرارها، متوقعا صرفها خلال شهر آب المقبل، وذلك نقلا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.

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وبين غباين، وفقا ليومية الغد،  أن ذلك تم خلال اجتماع جرى في غرفة تجارة عمان أمس بحضور الحنيفات وعدد من أعضاء جمعية مربي الأبقار.

وأضاف أن الحنيفات أكد لهم في الاجتماع، أن تأخير صرف التعويضات، يعود لتأخر إقراره من ديوان تشريع والرأي بعدما كان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، على إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية لسنة 2023، انسجاما مع صدور القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية للعام 2021، والذي نص على صدور نظام يحدد أسس وشروط وسقوف تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية.


وأوضح أنه بشأن منح المزارعين المتضررين قروضا من مؤسسة الإقراض الزراعي، بقيمة 20 ألف دينار، وبواقع 500 دينار عن كل رأس تضرر من الأبقار، فيعتبر ذلك جزءا من مطالب المتضررين.


أما بشأن استعمال واستيراد الحليب المجفف في الألبان، فنقل غباين على لسان الحنيفات، انه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على تشديد الرقابة على المصانع التي تستعمل وتستورد الحليب المجفف في منتجاتها، وعمل حملات تفتيشية. 

 




 

 


 

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