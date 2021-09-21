الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 21/9/2021

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً -أسماء

صورة بطلة مسلسل جميل وهناء بعد 13 عاما تشعل مواقع التواصل

تيم حسن يعلن عن مفاجأة بشأن مسلسل الهيبة

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تحذير أمني للاردنيين

ثلاثيني يحرق نفسه في إربد

أسعار الذهب الثلاثاء 21/9/2021

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

الكويت: تعيين الشيخ أحمد العبد الله رئيسا لديوان ولي العهد

الثلاثاء، 21-09-2021 08:32 ص

تعيين مدير جديد لمستشفيات البشير اليوم

920211474313104794884


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن قرارا سيصدر الثلاثاء بتعيين مدير جديد لمستشفيات البشير، بعد طلب المدير الحالي إنهاء تكليفه من منصبه الذي استلمه منذ 6 أشهر.

اضافة اعلان


وقدم الهواري خلال تصريحات صحافية الشكر للدكتور عبد المانع السليمات على المجهود المبذول من قبله في الستة أشهر الماضية.


وذكر أنه "إذا لم يكن هناك توافق في وجهات النظر بشأن الإدارة يجب إفساح المجال لدماء جديدة وشابة، والإتيان بأفكار جديدة".


وأكد أن إعادة الهيكلة لوزارة الصحة بدأت وستنتهي خلال الأسبوع المقبل وهو أمر يحتاج إلى دراسة وتشاور، وستكون هناك إعادة الهيكلة أيضا للمستشفيات التابعة للوزارة.


واعتبر الوزير أن الإدارة "لا تعتمد على شخص"، مضيفاً "نسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح والإصلاح لا يكون في يوم وليلة".


وجدد الوزير التأكيد على أن وزارة الصحة وضعت يدها على إدارة العمليات اليومية لمستشفى البشير.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كهرباء 3

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً -أسماء

9202118185611274101983

تحذير أمني للاردنيين

c7b2bd6b-2d97-4cb9-a1d1-100329264f39

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

قمررررر

قمر الحصادين يتصدر تويتر في المملكة - صور

19_2020-637438934977537305-753

القبض على 3 أشخاص اشتركوا بعملية خطف في النزهة

image

مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء

أخبار متعلقة
9202113153353501685728

وزير الصحة يزور مركز الإسعاف الجوي الأردني

420212210572132317685

وزير الصحة : كتاب التكليف السامي هو أساس عمل الوزارة

البشير 2

مدير البشير لـ الوكيل : نتائج تحقيق وفاة الطفلة لين ستظهر غداً

92021618027482617282

الهواري: جل اهتمامنا الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمرضى

كورونا 5

الجراحات التخصصية في مستشفى البشير تجري أول عملية قلب مفتوح

الهواري

وزير الصحة يقرر اجراء تنقلات ادارية في الوزارة