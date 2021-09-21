تعيين مدير جديد لمستشفيات البشير اليوم

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن قرارا سيصدر الثلاثاء بتعيين مدير جديد لمستشفيات البشير، بعد طلب المدير الحالي إنهاء تكليفه من منصبه الذي استلمه منذ 6 أشهر.

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وقدم الهواري خلال تصريحات صحافية الشكر للدكتور عبد المانع السليمات على المجهود المبذول من قبله في الستة أشهر الماضية.



وذكر أنه "إذا لم يكن هناك توافق في وجهات النظر بشأن الإدارة يجب إفساح المجال لدماء جديدة وشابة، والإتيان بأفكار جديدة".



وأكد أن إعادة الهيكلة لوزارة الصحة بدأت وستنتهي خلال الأسبوع المقبل وهو أمر يحتاج إلى دراسة وتشاور، وستكون هناك إعادة الهيكلة أيضا للمستشفيات التابعة للوزارة.



واعتبر الوزير أن الإدارة "لا تعتمد على شخص"، مضيفاً "نسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح والإصلاح لا يكون في يوم وليلة".



وجدد الوزير التأكيد على أن وزارة الصحة وضعت يدها على إدارة العمليات اليومية لمستشفى البشير.