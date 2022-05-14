السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 12:41 م

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5399.126 طن، توزعت على 3397.284 طن خضار،1751.930 طن فواكه، و 249.913 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1687.285 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 30 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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