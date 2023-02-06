تفاصيل الزلزالين اللذين شعر بهما أهالي الأردن فجر الإثنين

الوكيل الاخباري - وقع فجر اليوم الإثنين، زلزالين متتاليين شعر بهما أهالي الأردن، والدول المجاورة.



وسجل مرصد الزلازل الأردني زلزالا بقوة 7.5 على مقياس ريختر في جنوب وسط تركيا، بحسب ما ذكر المرصد فجر الاثنين.



وقال المرصد إن الزلزال رصد في تمام الساعة 4:16 صباحا بتوقيت الأردن، وقوته بلغت 7.5 على مقياس ريختر ويصل عمقه إلى 10 كلم، ورصد في غازي عنتاب.



المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قدر قوة الزلزال بـ 7.7 درجة، وفق رويترز.



ولم تتجاوز مدة 10 دقائق حتى وقع زلزال آخر قدر بـ6.2 درجات.



وذكرت وسائل إعلام أن كل من الأردن ومصر والعراق وسوريا وفلسطين، شعروا بالهزة الأرضية.

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