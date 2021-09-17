الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

اليرموك والهاشمية تمثلان الأردن في مؤتمر عربي حول التصميم الشامل للتعلم

اليونيسيف: تسرب نحو 77 مليون طفل من التعليم خلال جائحة كورونا

مصدر أمني لـ الوكيل : جلطة دماغية سبب وفاة أربعيني في جرش

وفيات الجمعة 17/9/2021

العثور على جثة أربعيني في جرش

انطلاق حملة وطنية للنظافة في المملكة السبت

تفاصيل مروعة للجريمة التي هزت المملكة الخميس

19 وفاة و2219 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أبطال نفق الحرية يكبدون الاحتلال نحو 31 مليون دولار أمريكي

الجمعة، 17-09-2021 02:32 م

تفاصيل مروعة للجريمة التي هزت المملكة الخميس

1202128101636890815071


الوكيل الإخباري - شهدت المملكة خلال الساعات الأخيرة صدمة كبيرة بعد انتشار تفاصيل جريمة قتل مواطن بحق زوجته عندما سكب عليها الكاز وأشعل بها النار أمام أطفالها الثلاثة.

اضافة اعلان


في التفاصيل، كشفت صفحة "الحركة النسوية في الأردن" عبر حسابها في انستغرام، معلومات عن الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها مواطنة عن عمر يناهز الـ28 عاماً على يد زوجها البالغ من العمر 51 عاماً حرقاً.


حرقها أمام أطفالها.
وأوضحت الحركة أن الجريمة وقعت قبل أسبوع حين سكب زوج المواطنة مادة الكاز المشتعلة ثم أضرم النار بها، وفارقت الحياة بعد وصولها مستشفى البشير في العاصمة عمان.


كما نقلت الصفحة عن شهود عيان أن الضحية كانت تتعرض للتعنيف من قبل زوجها قبل أن ينهي حياتها للأبد.


منشور قبل الوفاة بساعات
كذلك أشارت إلى منشور كتبته الراحلة عبر حسابها في فيسبوك قبل وفاتها بساعات قالت فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي".


وفي تصريح لـ"العربية"، طالبت والدة الضحية بإنزال أقسى العقوبات بحق الزوج القاتل، فيما أشار والد المجني عليها إلى أن المجرم يتعاطى نوعا من المخدرات.

العائلة تطالب بأقسى العقوبات
كما أشارت العائلة إلى أن ابنتهم حاولت كثيرا إقناعه بترك المخدرات دون فائدة، إلى أن قامت بإبلاغ الأجهزة الامنية ، وبعد خروج الزوج القاتل من السجن عقب انتهاء فترة حكمه بدأت مراحل التعذيب.


وأضافت الوالدة أن القاتل كان يعذب ابنتها ويضربها، ويوم الجريمة وقع شجار كبير بينهما انتهى بحرق الزوجة، مشيرة إلى أنه رفض إسعافها.


وأوضح الأب أن ابنته قبل وفاتها أكدت له أنها توسلت لزوجها الذي حرقها أمام أطفالها كي يسعفها إلا أنه لم يستجب.
وأكدت المعلومات أن الجاني اليوم أضحى في قبضة العدالة ينتظر حكم القضاء.

 

المصدر : العربية نت 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

220192174853286446686

اليرموك والهاشمية تمثلان الأردن في مؤتمر عربي حول التصميم الشامل للتعلم

820212164931883009373

مصدر أمني لـ الوكيل : جلطة دماغية سبب وفاة أربعيني في جرش

0f87476d-29dd-4a99-847d-0d4ceaa4f127

انطلاق حملة وطنية للنظافة في المملكة السبت

9202114165254877584951

عودة التعليم عن بعد شائعة تطفو من جديد

143e428f-4db6-4c6c-ac43-8756ab18c66f

فاجعة وفاة عشرينية حرقا على يد زوجها تشعل مواقع التواصل

أخبار متعلقة
تعاطي

أردنيون يعارضون قرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

8202131103127287557239

إصابة مهرب أثناء تهريبه مخدرات من سوريا إلى المملكة - صور

220218101348223533165

ضبط اردني حاول تهريب الحشيش الى السعودية

613270bf4ea4a

%40-50 نسبة العودة إلى تعاطي المخدرات في الأردن

8202116185728329889292

الخرابشة: تعديل قانون المخدرات منح المتعاطي فرصة اصلاح نفسه

fff

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر