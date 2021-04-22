تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزراة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن .اضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (2097) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (697,487) حالة.
• سُجّلت (45) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8474) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (11.5%)، مقارنة مع (13.03%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (18,228) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,564,997) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3794) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (658,287) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (30,726) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلتاليوم إلى المستشفيات (221) حالة، فيما غادرت (194) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1918) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 53%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%
أقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (797) في محافظة العاصمة عمّان.
- (457) في محافظة إربد، منها (93) في الرمثا.
- (272) في محافظة الزرقاء.
- (91) في محافظة المفرق.
- (79) في محافظة البلقاء.
- (66) في محافظة مأدبا.
- (65) في محافظة الكرك.
- (63) في محافظة جرش.
- (63) في محافظة الطفيلة.
- (56) في محافظة عجلون.
- (52) في محافظة العقبة.
- (36) في محافظة معان، منها (7) في البترا.