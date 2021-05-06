الخميس 06-05-2021
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(10,715) حالة كورونا نشطة في الأردن

%5.98 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات

الخميس، 06-05-2021 05:32 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1007) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (717,930) حالة.
• سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9014) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (5.98%)، مقارنة مع (6.82%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (16,841) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,798,116) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1677) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (698,201) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,715) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (104) حالات، فيما غادرت (146) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1078) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 20%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 15%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 14%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 359 في محافظة العاصمة عمّان.
- 150 في محافظة إربد، منها 40 في الرمثا.
- 132 في محافظة الزرقاء.
- 64 في محافظة البلقاء.
- 62 في محافظة الكرك.
- 53 في محافظة المفرق. 
- 51 في محافظة معان، منها 11 في البترا. 
- 41 في محافظة العقبة.
- 40 في محافظة جرش.
- 25 في محافظة الطفيلة. 
- 23 في محافظة مأدبا.
- 7 في محافظة عجلون.

 




 

 


 

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