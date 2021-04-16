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الجمعة، 16-04-2021 03:15 م

60 وفاة و 2732 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن.

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وفيما يلي التفاصيل: 

 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (2732) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (681,870) حالة.

• سُجّلت (60) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8117) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.41%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (22,013) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,448,333) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4042) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (625,912) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (47,841) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (245) حالة، فيما غادرت (294) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2265) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%


إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1379) في محافظة العاصمة عمّان.
- (369) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.
- (260) في محافظة الزرقاء.
- (120) في محافظة البلقاء.
- (113) في محافظة المفرق.
- (112) في محافظة جرش.
- (98) في محافظة الكرك. 
- (69) في محافظة عجلون.
- (67) في محافظة مأدبا.
- (61) في محافظة العقبة.
- (50) في محافظة معان، منها (5) في البترا.
- (34) في محافظة الطفيلة.

 

 

 

 


 




 

 


 

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