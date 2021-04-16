60 وفاة و 2732 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن.

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وفيما يلي التفاصيل:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (2732) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (681,870) حالة.



• سُجّلت (60) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8117) حالة.



• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.41%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.



• تمّ إجراء (22,013) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,448,333) فحصاً.



• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4042) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (625,912) حالة.



• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (47,841) حالة.



• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (245) حالة، فيما غادرت (294) حالة.



• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2265) حالة.



القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%





إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%



إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%



• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1379) في محافظة العاصمة عمّان.

- (369) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.

- (260) في محافظة الزرقاء.

- (120) في محافظة البلقاء.

- (113) في محافظة المفرق.

- (112) في محافظة جرش.

- (98) في محافظة الكرك.

- (69) في محافظة عجلون.

- (67) في محافظة مأدبا.

- (61) في محافظة العقبة.

- (50) في محافظة معان، منها (5) في البترا.

- (34) في محافظة الطفيلة.

