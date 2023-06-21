بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الاخباري - أدخلت الخدمات الطبية الملكية، تقنية جديدة لأول مرة في المملكة، لمعالجة انسلاخ القوس الأبهر، باستخدام جهاز (thoraflex hybrid)، في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، انطلاقاً من رؤية ورسالة الخدمات الطبية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والحديثة للمرضى.



وأقيمت ورشة عمل في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، اليوم الأربعاء، بعنوان "معالجة انسلاخ القوس الأبهر"، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.



وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين على استخدام هذه التقنية لمعالجة انسلاخ القوس الأبهر من خلال جهاز (thoraflex hybrid)، وتعتبر هذه التقنية مشتركة ما بين جراحي القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، حيث يتم اختزال وقت العملية بصورة كبيرة، مما يخفف المضاعفات ويرفع من نسبة النجاح.



يشار إلى أن مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، أول مركز في المملكة يستخدم هذه التقنية العالمية الحديثة التي تمتاز بالسرعة والجودة العالية.

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