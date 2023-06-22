2.9 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

الوكيل الإخباري - يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة خلال الثلث الأول من عام 2023، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت 2 مليون و872 ألف م2، مقارنة مع 2 مليون و314 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع نسبته 24.1%.

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وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 7624 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2023، مقارنة مع 6983 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع نسبته 9.2%.



وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2023 نحو 2 مليون و486 ألف م2، مقارنة مع نحو مليون و 947 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع نسبته 27.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الثلث الأول من عام 2023 نحو 386 ألف م2، مقارنة مع نحو 367 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاعٍ نسبته 5.2%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2023 ما نسبته 86.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 7.8%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 66.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 33.9%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو مليون 899 ألف م2 خلال الثلث الأول من عام 2023 مقابل نحو مليون 485 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاعٍ نسبته 27.9%.

