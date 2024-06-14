تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات الليلة بعد الساعة 12

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة، الجمعة، إن الوزارة ستفوّج الحجاج الأردنيين إلى عرفات بعد الساعة 12 ليلا، لأخذ أماكنهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لتجنيب الحجاج الازدحام.



وأضاف الخلايلة، في تصريحات سابقة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن جميع الحجاج الأردنيين بخير باستثناء حاج واحد تعرض لوعكة صحية وهو على سرير الشفاء في المدينة المنورة .

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وتابع الخلايلة" خيام الأردنيين العام الحالي تضاهي خيام الـ VIP وسيصل الطعام إلى داخل الخيام وهي مجهزة ومكيفة لتناسب الأجواء الحارة في يوم عرفة وهي أقل كلفة بين دول العالم بحسب إحصائيات سعودية رسمية" .



وأشار إلى أن خيام الحجاج الأردنيين قريبة وتبعد عن موقع رمي الجمرات في منى 650 متر فقط ، و 1500 متر سكن عن الحرم.



