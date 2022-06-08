الأربعاء 08-06-2022
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الأربعاء، 08-06-2022 02:36 م

تقليد كبار ضباط الأمن العام رتبهم الجديدة

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، قلّد المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الدكتور معتصم أبو شتال الرتب الجديدة لكبار الضباط، الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم إلى رتبة عقيد.اضافة اعلان


وقال العميد أبو شتال إن هذه الثقة الملكية السامية وارتقاء السادة الضباط إلى هذه الرتب يشكل حافزاً للمضي قدماً في خدمة الوطن، مؤكداً على ضرورة تجديد العزم ومواصلة العطاء المعهود عنهم. 

وأكد أن الارتقاء والتدرج في سلم القيادة يضع على عاتق الضباط مزيداً من المسؤولية للنهوض بدورهم الأمني والإنساني، ويمثل حافزاً نحو تطوير العمل وترجمة الخبرات لتحسين الأداء ومستوى الخدمات. 

من جهتهم أكد الضباط الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية على أنها ستكون دافع لهم لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز وتحقيق الرسالة الأمنية والإنسانية.

 




 

 


 

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