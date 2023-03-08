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الأربعاء، 08-03-2023 04:12 م

تكليف إيمان ملكاوي رئيسا لبلدية الزرقاء اليوم

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني تكليف عضو المجلس البلدي السيده إيمان ملكاوي للقيام بمهام رئيس البلدية اليوم الأربعاء بمناسبة يوم المرأة العالمي.اضافة اعلان


وقال المومني “قررت اليوم الأربعاء تكليف الزميلة ايمان ملكاوي رئيسا لبلدية الزرقاء تكريما للمرأة بمناسبة يومها العالمي الذي يصادف في الثامن من اذار من كل عام”.

واضاف المومني أن قرار التكليف جاء تعبيرا عن الثقة الكبيرة بتحمل المرأة الاردنية المسؤولية لخدمة كافة القضايا الوطنية ولدورها الفاعل في شتى الميادين وايمانا بقدرة المرأة على تولي المواقع القيادية في كافة القطاعات والمجالات .

ورفع المومني اسمى ايآت التهنئة والتبريك بهذة المناسبة السعيدة الى جلالة الملكة رانيا العبدالله والنساء الاردنيات والعربيات ونساء العالم متمنيا لهن التوفيق والنجاح وللاردن الخير والنماء .

 




 

 


 

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