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الأحد، 05-12-2021 06:45 م

تكليف التربية بدراسة تمديد خدمات موظفين انتهت خدماتهم دون تقاعد

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنيَّة، بدراسة إمكانيَّة تمديد خدمات الموظَّفين الذين تمَّ تعيينهم بموجب قراريّ مجلس الوزراء رقم (378) تاريخ 11/1/2011، ورقم (1997) تاريخ 6/9/2011م، وصدر قرار بإنهاء خدماتهم لبلوغهم سنَّ الشيخوخة، وذلك بغية حصولهم على رواتب تقاعديَّة.

ووجَّه المجلس وزير التَّربية والتعليم برفع تقرير مفصَّل بهذا الشأن، يتضمَّن تنسيبات واضحة حيال الإجراءات الواجب اتِّخاذها بشأن هذه الفئة من الموظَّفين، وذلك لترسيخ مبدأ المساواة مع زملائهم.

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