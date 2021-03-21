تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تلقى أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل أقل من نصفهم على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد.وأوضح المركز في بيان، أن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا 209278 شخصا، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس 63370 شخص".ووصل عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 675583 شخصا، وفق تصريح المركز يوم الأحد .