الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

كريشان: دخول شحنة غذائية غير صالحة للإستهلاك إلى المملكة

تأمين صحي الضمان: العلاج بالمستشفيات الخاصة والاقتطاع 3%

مهيدات للنواب: الغذاء الاردني يتعرض لحملة تشويه واضحة

الادارة المحلية: لجنة للتحقق بشكوى على بلدية إربد الكبرى

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

الإثنين، 01-11-2021 11:20 ص

تمديد فترة التسجيل لمهرجان الزيتون إلى الخميس

b414cf3fad61f9f6b4d50b2a9c29f933


الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، تمديد فترة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني الـ21 ومعرض المنتجات الريفية، حتى الخميس المقبل.

اضافة اعلان


وقال حداد في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه ونظراً للإقبال المستمر على المنصة للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني، فقد تم تمديد فترة التسجيل للمشاركة فيه.


واضاف ان هذا المهرجان يعد من المهرجانات التسويقية الهامة، وهو الأكبر محليا بين المهرجانات والمعارض كافة التي تقوم بتسويق المنتجات الريفية وعلى رأسها زيت الزيتون.

 

واكد انه سيتم تشديد الرقابة على المنتجات التي تدخل أرض المهرجان من حيث الصلاحية للاستهلاك وعدم السماح بدخول زيت الزيتون الا بعد إجراء الفحص الكيميائي والحسي من قبل مختبرات المركز، في أرض المهرجان وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء.


وبين انه سيتم تشديد الرقابة على الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاضعة لبروتوكول وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الأزمات.


ودعا الراغبين بالمشاركة بالمهرجان الى التسجيل على رابط موقع المركز الوطني للبحوث الزراعية وموقع وزارة الزراعة http://narc.gov.jo/OliveFestival.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
يوسف

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

كهرباء 3

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

عادل بينو يؤدي اليمين مفوضا في مجلس هيئة الأوراق المالية

التربية والتعليم

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

download (44)

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

1597303401764

اوقاف البلقاء تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف