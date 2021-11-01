تمديد فترة التسجيل لمهرجان الزيتون إلى الخميس

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، تمديد فترة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني الـ21 ومعرض المنتجات الريفية، حتى الخميس المقبل.

اضافة اعلان



وقال حداد في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه ونظراً للإقبال المستمر على المنصة للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني، فقد تم تمديد فترة التسجيل للمشاركة فيه.



واضاف ان هذا المهرجان يعد من المهرجانات التسويقية الهامة، وهو الأكبر محليا بين المهرجانات والمعارض كافة التي تقوم بتسويق المنتجات الريفية وعلى رأسها زيت الزيتون.

واكد انه سيتم تشديد الرقابة على المنتجات التي تدخل أرض المهرجان من حيث الصلاحية للاستهلاك وعدم السماح بدخول زيت الزيتون الا بعد إجراء الفحص الكيميائي والحسي من قبل مختبرات المركز، في أرض المهرجان وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء.



وبين انه سيتم تشديد الرقابة على الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاضعة لبروتوكول وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الأزمات.



ودعا الراغبين بالمشاركة بالمهرجان الى التسجيل على رابط موقع المركز الوطني للبحوث الزراعية وموقع وزارة الزراعة http://narc.gov.jo/OliveFestival.

اظهار أخبار متعلقة

