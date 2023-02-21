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الثلاثاء، 21-02-2023 07:04 م

تمديد فترة تقديم طلبات إساءة الاختيار

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-2022010


الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة وبالتنسيق مع الجامعات الموافقة على أن تتم عملية تعبئة الشواغر المتوفرة من المقاعد المقررة للقبول بداية الفصل الثاني 2022-2023  لخريجي الدورة التكميلية 2023 من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد. 

وقد قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بعكس هذه الشواغر على برمجية تقديم طلبات إساءة الاختيار وطلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، كما قامت بإرسال رسائل نصية للطلبة المتقدمين سابقاً بطلبات للقبول الموحد للدورة التكميلية 2023 على أرقام هواتفهم الخلوية تطلب منهم إعادة الدخول مرة أخرى إلى طلب إساءة الاختيار، وطلب الإنتقال للتعرف على الخيارات الجديدة التي قد تظهر للطالب نتيجةً لعكس الشواغر المتوفرة على هذه التخصصات، بحيث يتمكن الطلبة من المنافسة عليها.

من جهة أخرى أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد  عن تمديد الفترة الرسمية لتقديم طلبات إساءة الاختيار، وطلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى حتى الساعة 12 مساء يوم الخميس القادم الموافق 23-2-2023 ،وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي :  www.admhec.gov.jo

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