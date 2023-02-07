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الثلاثاء، 07-02-2023 02:24 م

التعليم العالي: 2105 عدد الطلبات التي تم تقديمها حتى الان للقبول الموحد

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الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق للقبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2023 قد بدأت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 7-2-2023 وتستمر حتى الساعة 12 مساء يوم السبت القادم الموافق 11-2-2023.

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وأكد الخطيب بأن الحالة الجوية لم تؤثر سلباً على عملية تقديم الطلبات التي تتم بكل يسر وسهولة حيث لم يرد للوزارة أي شكوى أو ملاحظة،  نظراً لكون  عملية التقديم إلكترونية بشكل كامل كما أن عملية تسديد رسم تقديم طلب القبول الموحد تتم من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم مؤكداً بأن الطالب لا يحتاج إلى الإنتقال من مكان إلى آخر لاستكمال عملية التقديم أو دفع رسم الالتحاق، وأضاف بأن عدد الطلبات التي تم تقديمها حتى اللحظة بلغت (2105) طلب.

 


 




 

 


 

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