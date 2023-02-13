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الإثنين، 13-02-2023 09:01 ص

التعليم العالي: 13563 إجمالي طلبات القبول الموحد والنتائج مطلع الأسبوع القادم على أبعد تقدير

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الوكيل الاخباري - أعلنت اليوم الاثنين وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لخريجي شهادة الثانوية العامة الاردنية للدورة التكميلية 2023 قد انتهت في تمام الساعة 12 مساء يوم أمس الأحد.

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وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة مهند الخطيب بإن العدد الإجمالي للطلبات التي تم تقديمها بلغ (13563) طلباً.


وأضاف الخطيب بأن هناك (1134) طالباً وطالبة ممن تقدموا بطلبات لم يسددوا رسم تقديم طلب الالتحاق حتى تاريخه، حيث سيتم منحهم مهلة حتى نهاية دوام اليوم الإثنين الموافق 13-2-2023  لتسديد رسم الالتحاق وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة، علماً بأن وحدة تنسيق القبول الموحد قامت بإرسال رسائل نصية لهم على أرقام هواتفهم الخلوية.


وتوقع الخطيب أن يتم إعلان نتائج القبول الموحد نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم على أبعد تقدير، حيث سيتم بعد ذلك فتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار إضافةً إلى الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.


 




 

 


 

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