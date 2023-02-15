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الأربعاء، 15-02-2023 08:55 م

إعلان نتائج القبول الموحد لخريجي التكميلية - رابط

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الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء، نتائج القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية ٢٠٢٣ على موقعها الإلكتروني إضافة إلى إعلان الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية ٢٠٢٣ من خلال الرابط التالي :www.admhec.gov.jo

وأكدت فتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

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