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الثلاثاء، 11-07-2023 11:06 م

الأمن : المطلوب الأخير بخلية الحسينية الإرهابية يسلم نفسه للامن الوقائي

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ اللحظة الأولى لحادثة استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح وما تبعها ورافقها من احداث استشهد خلالها ثلاثة من خيرة رجال الامن العام والتحقيقات مستمرة في خلية الحسينية الإرهابية التي خطط أعضاؤها ونفذوا تلك الاعمال الإرهابية ، إذ قادت التحقيقات لتحديد 11 شخصا هم أعضاء الخلية الإرهابية   .اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّ معظم أعضاء الخلية كان قد تم التعامل معهم او القي القبض عليهم واحيلوا لمحكمة امن الدولة باستثناء شخصين شقيقين كانا قد تواريا عن الأنظار ، الأول قتل خلال الاشتباك المسلح قبل أيام مع قوة امنية خاصة برفقة شقيقه واخر كان قد فر من احد مراكز الإصلاح والتأهيل فيما قام اخر أعضاء الخلية مساء اليوم بتسليم نفسه للأمن الوقائي والتحقيق جارٍ معه تمهيدا لإحالته للقضاء. 

وأكد الناطق الإعلامي انه مع انهاء التحقيقات واكتمال القبض على أعضاء الخلية كافة فإنّ مديرية الامن العام تستذكر شهداء الواجب وخيرة شباب الأردن ممن استشهدوا وقدموا ارواحهم ذوداً عن حياض الوطن وامنه واستقراره.
  
وانها لتؤكد انها ماضية على ذات النهج بانفاذ سيادة القانون على الجميع والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه بحزم ودون أيّ تهاون.

 




 

 


 

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