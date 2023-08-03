تنظيم الطاقة: العمل بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن قائم والتقييم نهاية تشرين أول القادم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة المعادن الدكتورة تحرير القاق، إن العمل بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن ما زال سارٍ ويعمل به حتى الآن.

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وأضافت القاق لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم تقييم تجربة هذه التعرفة على 4 قطاعات ( القطاع الصناعي المتوسط، قطاع ضح المياه، قطاع شحن المركبات / المنزلي، قطاع شحن المركبات / المحطات العامة) نهاية تشرين أول القادم، وسيتم بعد ذلك شمول القطاع المنزلي فيها.



وبيّنت أن العمل بهذه التعرفة يأتي كتجربة ودراسة كمرحلة أولى هدفها تخفيف الحمل الكهربائي على الشبكة خلال أوقات الذروة، وتوزيع الحمل على باقي ساعات اليوم.



والتعرفة الجديدة المُعتمدة خلال وقت الذروة لكل قطاع من القطاعات الأربعة جاء كما يلي :



وقت الذروة: من الساعة 5:00 - 11:00 مساءا

شحن المركبات/ المنزلي ( 15 قرشاً ) لكل كيلو واط، شحن المركبات في المحطات العامة ( 15 قرشاً ) لكل كيلو واط، القطاع الصناعي المتوسط ( 8.8 قروش) لكل كيلو واط، ضح المياه ( 12 قرشاً ) لكل كيلو واط.





خارج أوقات الذروة: من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً

شحن المركبات/ المنزلي خارج وقت الذروة يبلغ ( 9 قروش ) لكل كيلو واط، شحن المركبات في المحطات العامة (9 قروش ) لكل كيلو واط، القطاع الصناعي المتوسط ( 6 قروش ) لكل كيلو واط، ضخ المياه ( 8 قروش ) لكل كيلو واط.





الذروة الجزئية : على فترتين، الأولى من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 5:00 عصراً، والفترة الثانية تمتد من الساعة 11:00 ليلاً إلى الساعة 6:00 صباحاً



شحن المركبات/ المنزلي (11.7 قرش) لكل كيلو واط، شحن المركبات في المحطات العامة ( 11.2 قرش) لكل كيلو واط، القطاع الصناعي المتوسط (6.8 قرش) لكل كيلو واط، ضخ المياه ( 9.5 قرش) لكل كيلو واط.