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الإثنين، 30-10-2023 12:01 م

تنظيم النقل البري: صرف دعم المحروقات عن شهر آب الأربعاء المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، عن بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر آب للعام 2023، والذي سيبدأ صباح يوم الأربعاء المقبل.

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وأكد مدير عام الهيئة المهندس عبد الرحيم الوريكات، في بيان اليوم الاثنين، استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر آب، داعياً المشغلين المستفيدين لمراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.


ودعا الوريكات المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز، أن يسارعوا لاستخدامه ، إضافة لدعم شهر آب من هذا العام قبل 31/12/2023 ، قبل إنهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ وإغلاق البيانات المالية للعام 2023.


وأشار الى ان الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة بجميع محافظات المملكة.


 




 

 


 

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