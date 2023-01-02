تنفيذا للتوجيهات الملكية تخفيض سعر لتر الكاز

الوكيل الاخباري - تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتجميد الضريبة المفروضة على مادة الكاز، وتأكيد رئيس الوزراء بان الحكومة ستباشر فورا بتجميد الضريبة، تم توجيه لجنة تسعير المشتقات النفطية للمباشرة بتنفيذ التوجيه الملكي.



وبناء عليه اجتمعت اللجنة اليوم الاثنين واتخذت قرار تجميد الضريبة وأبلغت الشركات بمضمونه الذي ينص على تخفيض سعر مادة الكاز بمقدار 165 فلسا (قيمة الضريبة الثابتة) ليصبح سعر الليتر 620 فلسا بدلا من 785 فلسا.



وبموجب القرار ينخفض سعر تنكة الكاز ليصبح 12 دينارا و400 فلس بدلا من 15 دينارا و700 فلس اي بواقع ثلاثة دنانير و300 فلس للتنكة.

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